POL-GM: Spielekonsole, Bargeld und Modellautos gestohlen

Engelskirchen (ots) - Mit einer Gehwegplatte zerstörten Unbekannte am Mittwoch (15.11.) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Birkenhain. Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 21:40 Uhr versuchten die Täter zunächst, ein Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schnappten sie sich eine Gehwegplatte und schlugen das Fenster kurzerhand ein. Anschließend suchten sie sämtliche Räume im Haus nach möglichem Diebesgut ab. Außer Bargeld haben die Diebe auch eine Playstation mit diversen Spielen und einige Modellautos gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

