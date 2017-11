POL-GM: Geldscheine bei Einbruch gestohlen

Gummersbach (ots) - In der Epelstraße sind Kriminelle am Mittwochnachmittag (15.11.) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 16:30 Uhr und 20:20 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch eine aufgehebelte Terrassentür an der Gebäuderückseite Zugang ins Haus. Bei ihrer Suche fanden sie in einer Schmuckschatulle diverse DM-Scheine, welche sie einsteckten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell