POL-GM: Wagen Totalschaden - Fahrzeug landet seitlich auf Gehweg

Unfall am 15.11.2017 in Hückeswagen: Fahrzeug verlor in einer Kurve die Kontrolle, fuhr eine angrenzende Böschung hoch, kollidierte mit einem Baum und kippte schließlich auf die Seite. Bild-Infos Download

Hückeswagen (ots) - Mit ihrem Wagen auf der Seite landete eine 22-jährige Hückeswagenerin, nachdem sie am Mittwoch (15.11) auf der K 11 die Kontrolle über ihren blauen Twingo verloren hatte.

Morgens um 8:40 Uhr fuhr die 22-Jährige mit ihrem Twingo auf der K 11 aus Richtung Aue kommend in Fahrtrichtung Rader Straße. Nach eigenen Angaben überholte sie auf einer langen Gerade ein anderes Fahrzeug. In einer folgenden Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie eine Böschung hoch, prallte gegen einen Baum und kippte anschließend auf den Gehweg. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

