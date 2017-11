POL-GM: Nächtlicher Dieb plündert Briefkasten und Carport

Lindlar (ots) - Sein Unwesen trieb ein Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (15. November) an einem Mehrfamilienhaus an der Frielingsdorfer Straße. Zwischen 01.00 und 09.30 Uhr brach er einen Briefkasten des Hauses auf und verteilte einen Großteil der Post auf dem Boden. Bei dem Versuch das Schloss einer zum Haus gehörende Garage herauszubrechen, scheiterte er allerdings. In einem angrenzenden Carport wurde er dann aber fündig und erbeutete eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und eine Axt. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitt der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 mit.

