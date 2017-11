POL-GM: 83-Jähriger fuhr in Leitplanke

Gummersbach (ots) - Während der Fahrt hat am Mittwochmorgen ein 83-Jähriger aus Wiehl vermutlich die Besinnung verloren und ist anschließend verunglückt. Der Mann war gegen 09.00 Uhr mit seiner 75-jährigen Beifahrerin in Richtung Gummersbach-Zentrum unterwegs, als er in Höhe der Ahlefelder Straße plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst eine Leitplanke fuhr. Der 83-Jährige kam nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus, die Beifahrerin blieb unverletzt. Der erheblich beschädigte Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Durch den Unfall war die Westtangente für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt; der Verkehr in Richtung Gummersbach-Zentrum musste an der Rospetalstraße abgeleitet werden, wodurch es zu Behinderungen kam.

