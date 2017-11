POL-GM: Pfarrhaus mit Steinen beworfen

Gummersbach (ots) - Mit Steinen haben Unbekannte vergangene Nacht (15.11.) die Scheibe des Eingangsbereichs zum Pfarrhaus in der Dieringhauser Straße zerstört. Anwohner hörten um 2:20 Uhr lautes Klirren; gegen 3:50 Uhr beobachteten sie einen dunkel gekleideten Mann, der versuchte, durch das Loch in das Pfarrhaus einzusteigen. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in Richtung Dieringhauser Straße.

Hinweise an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

