POL-GM: Kleintransporter kippt bei Unfall auf die Seite

Wipperfürth (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Lamsfuß mussten heute ein 32-Jähriger aus Bochum und eine 56-jährige Wipperfürtherin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 12.10 Uhr wollte der Bochumer mit einem Kleintransporter die B 506 aus Richtung Wipperfeld kommend überqueren. Die 56-Jährige, die mit einem PKW auf der B 506 in Richtung Kürten unterwegs war, konnte dem Kleintransporter nicht mehr ausweichen und traf diesen mit so großer Wucht, dass dieser auf die Seite stürzte. Die Unfallaufnahme dauert zurzeit noch an. Der Verkehr wird von der Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet, so dass es nur zu geringen Behinderungen kommt.

