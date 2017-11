POL-GM: Verkehrsunfall mit verletzter Zweiradfahrerin in Gummersbach-Innenstadt

Gummersbach (ots) - Am 13.11.2017 gegen 17:30 Uhr beabsichtigte ein 78-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt in Gummersbach in die Hindenburgstraße Richtung Wilhelm-Breckow-Alle einzufahren. Dabei übersah er offenbar eine aus Niedersessmar kommende 21-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades. In Höhe der Einmündung Friedrichstraße stießen die beiden Fahrzeug zusammen. Dabei zog sich die 21-jährige Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

