POL-GM: Einbruch in Videothek und Blumengeschäft

Wipperfürth (ots) - Bei einem Einbruch in eine Videothek in der Bahnstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (9./10. November) eine Vielzahl von BluRays und DVDs gestohlen. In das Gebäude gelangten die Diebe durch ein Fenster, welches sie öffnen konnten. Bei einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen (12. November) stiegen Unbekannte zwischen 00.00 und 00.20 Uhr über ein Oberlicht in ein Blumengeschäft am Kölner-Tor-Platz ein. Bei der Anzeigenaufnahme konnte nicht geklärt werden, ob aus dem Geschäft etwas fehlt. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte der Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 mit.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell