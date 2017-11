POL-GM: Einbrecher scheiterten

Lindlar (ots) - An stabilen Fenster- und Türbeschlägen scheiterte am Donnerstag (9.11.) ein Einbruch in Lindlar-Frielingsdorf. Zwischen 17.00 und 20.45 Uhr versuchten Unbekannte eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Ente aufzuhebeln. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell