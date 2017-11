POL-GM: Goldmünzen gestohlen

Engelskirchen (ots) - Mehrere Goldmünzen haben Einbrecher am Samstag (11.11.) bei einem Einbruch auf dem Rommersberger Weg erbeutet. Die Einbrecher hatten in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr eine Balkontür in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

