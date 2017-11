POL-GM: Nur mal kurz den Wagen umparken - Fahrer musste Blutprobe und Führerschein abgeben

Hückeswagen (ots) - Zu schnell und offensichtlich unter Alkoholeinfluss ist ein 25-jähriger Wermelskirchener am Sonntagabend (12.11.) mit seinem Auto auf der Peterstraße in Richtung Wipperfürth gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte, den 25-Jährigen anzuhalten und zu kontrollieren. Noch bevor die Polizisten Anhaltezeichen geben konnten, prallte dieser um 22:45 Uhr gegen ein Verkehrszeichen und einen geparkten Wagen. Der unverletzte Fahrer stieg aus dem Wagen aus. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Er hatte Schwierigkeiten, sich verständlich zu artikulieren und erhebliche Gleichgewichtsstörungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Pkw des Wermelskirchener war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 6000 Euro. Nach Aussage des 25-jährigen Fahrers wollte dieser nur kurz seinen Wagen vom Etapler Platz umparken, damit er kein Ticket fürs Falschparken bekommt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell