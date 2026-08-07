Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin verletzt

Mechernich (ots)

Eine 30-jährige Fußgängerin aus Mechernich wurde am Donnerstagabend, 6. August, bei einem Verkehrsunfall im Kiefernweg in Mechernich leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr wollte eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich nach eigenen Angaben von einem Tankstellengelände in den Kiefernweg einbiegen.

Die Pkw-Fahrerin gab an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein und die Fußgängerin mit ihrem Kinderwagen deshalb nicht rechtzeitig wahrgenommen zu haben.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem mitgeführten Kinderwagen. Die Fußgängerin verletzte sich hierbei leicht an der Hand. Das Kind im Kinderwagen blieb unverletzt.

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