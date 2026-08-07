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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blitzableiter an Schulgebäude beschädigt

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag, 7. August, beschädigte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Mechernich einen Blitzableiter an einer Schule an der Kölner Straße in Euskirchen.

Gegen 2.33 Uhr beabsichtigte der Jugendliche nach bisherigen Erkenntnissen, an der Wand des Schulgebäudes hochzuklettern.

Dabei riss er den an der Wand angebrachten Blitzableiter samt Befestigungen aus der Wand.

Anschließend flüchtete der 16-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche im näheren Umfeld angetroffen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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