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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Dahlem-Baasem (ots)

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Zülpich ist am Samstag (25. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der B421 in Dahlem-Baasem um 12.43 Uhr schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss befuhr die B421 aus Richtung der Ausfahrt zur B51 kommend in Richtung Dahlem. Hinter ihm fuhr der Motorradfahrer. Als der 37-Jährige nach rechts auf einen Parkplatz abbog, bemerkte der 72-Jährige den Abbiegevorgang nach bisherigen Erkenntnissen zu spät oder nahm den Fahrtrichtungsanzeiger nicht wahr. Er leitete eine starke Bremsung ein, wobei das Vorderrad seines Motorrads blockierte. Das Motorrad stürzte, rutschte gegen den abbiegenden Pkw und kam anschließend zum Liegen. Der 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 37-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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