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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeug aus Werkstatt und Firmenwagen gestohlen

Zülpich (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag (24. Juli), 16.30 Uhr, bis Samstag (25. Juli), 7.45 Uhr, in eine Werkstatt an der "Stephanusstraße" in Zülpich-Bürvenich eingebrochen. Das Scheunentor wurde von Unbekannten gewaltsam aus dem Schloss gehoben. Anschließend entwendeten die Unbekannten Werkzeug aus der Werkstatt. Zudem fanden sie einen Fahrzeugschlüssel für einen Firmenwagen, öffneten das Fahrzeug und stahlen auch daraus Werkzeug. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeug sowie Einbruchs in eine Werkstatt aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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