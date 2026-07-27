Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 60-Jähriger bei Angriff leicht verletzt

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Samstagnachmittag (25. Juli) ist ein 60-jähriger Mann aus Euskirchen gegen 16.10 Uhr auf dem Gehweg vor seinem Einfamilienhaus an der Straße "Zur Tomberger Mühle" in Euskirchen-Kuchenheim angegriffen und leicht verletzt worden. Der 60-Jährige hatte zuvor Reparaturen an seinem Pkw durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien zunächst ein 44-jähriger Mann aus Euskirchen, der eine Person aus der Nachbarschaft suchte. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass diese nicht zu Hause sei, begann der 44-Jährige den Mann zu provozieren und zu beleidigen. Als der 60-Jährige ihn aufforderte, sich zu entfernen, verließ der Mann zunächst die Örtlichkeit. Etwa eine halbe Stunde später kehrte der 44-Jährige zurück, während der 60-Jährige auf dem Gehweg vor seinem Fahrzeug saß und weiter an seinem Pkw arbeitete. Der 44-Jährige griff den Mann unvermittelt an, drückte dessen Kopf auf den Boden und schlug anschließend mehrfach auf seinen Kopf ein. Ein bislang unbekannter Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem 60-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin flüchtete der Angreifer. Der 60-Jährige erlitt Verletzungen.

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