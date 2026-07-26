Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 59-jährige Sozia bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagnachmittag (25. Juli) kam es gegen 15.15 Uhr auf der Landstraße 206 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 59-jährige Frau aus Köln tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Zülpich mit einem Pritschenwagen samt Anhänger die L206 aus Richtung Nettersheim-Pesch kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Nöthen. Zeitgleich war ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis mit seiner 59-jährigen Sozia aus Köln in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Pritschenwagens im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten infolge des Zusammenstoßes. Die 59-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert, verstarb jedoch aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 58-jährige Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht. Der 45-jährige Fahrer des Pritschenwagens wurde ebenfalls verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Landstraße 206 war im Bereich der Unfallstelle bis 20.38 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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