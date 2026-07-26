Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Findling stoppt Trunkenheitsfahrt

Zülpich (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Zülpich befuhr am frühen Samstagmorgen (25. Juli) um 04:11 Uhr mit ihrem PKW den Bachsteinweg in Zülpich. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte zunächst mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend drehte sich ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn und rutschte dadurch mit dem Heck gegen ein Verkehrszeichen und einen Findling. Dies führte dazu, dass der PKW mit gebrochenen Hinterradaufhängungen zum Stillstand kam. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Unfallanzeige gefertigt.

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