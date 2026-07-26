PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Findling stoppt Trunkenheitsfahrt

Zülpich (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Zülpich befuhr am frühen Samstagmorgen (25. Juli) um 04:11 Uhr mit ihrem PKW den Bachsteinweg in Zülpich. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte zunächst mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend drehte sich ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn und rutschte dadurch mit dem Heck gegen ein Verkehrszeichen und einen Findling. Dies führte dazu, dass der PKW mit gebrochenen Hinterradaufhängungen zum Stillstand kam. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Unfallanzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 07:44

    POL-EU: Kollision zwischen Aufsitzrasenmäher und LKW

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Freitag (24. Juli) bearbeitete um 15:35 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Grünstreifen am Fahrbahnrand der Heinrich-Barth-Straße in Höhe der Hausnummer 28 in Großbüllesheim. Hierbei geriet er beim Rangieren auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 49-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem LKW mit Anhänger an der Hausnummer 28 ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:05

    POL-EU: Holzbalken angezündet

    Schleiden-Oberhausen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag (23. Juli) gegen 17.10 Uhr eine Rauchentwicklung auf einer Pferdewiese in der Straße "Am Rundenbaum" in Schleiden-Oberhausen. Die Örtlichkeit befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen Waldstück. Vor Ort trafen Polizeibeamte einen alkoholisierten 47-Jährigen aus Schleiden an. Zudem wurden mehrere glimmende Holzbalken und Holzstücke auf dem Boden festgestellt. Durch die eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren