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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zwischen Aufsitzrasenmäher und LKW

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Freitag (24. Juli) bearbeitete um 15:35 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Grünstreifen am Fahrbahnrand der Heinrich-Barth-Straße in Höhe der Hausnummer 28 in Großbüllesheim. Hierbei geriet er beim Rangieren auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 49-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem LKW mit Anhänger an der Hausnummer 28 vorbei. Der Aufsitzrasenmäher kollidierte mit einem Rad des Anhängers und der Fahrer des Mähers wurde von dem Fahrzeug auf die Straße geschleudert. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Rasenmäher wurde total beschädigt. Eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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