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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter entwendet zwei Goldketten aus Geschäft in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (8. Juli) kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen. Ein bislang unbekannter Mann führte zunächst ein Verkaufsgespräch mit einer Mitarbeiterin und zeigte Interesse an zwei Goldketten. Die Schmuckstücke befanden sich in einer verschlossenen Glasvitrine, die durch die Mitarbeiterin geöffnet wurde. Nachdem der Mann zunächst eine Kette und anschließend die zweite Kette zur Ansicht erhalten hatte, bat er darum, beide Schmuckstücke gleichzeitig in den Händen halten zu dürfen, um das Gewicht zu vergleichen. Als er beide Ketten in den Händen hielt, schloss er diese und flüchtete in Richtung Ausgang zur Spiegelstraße. Die Mitarbeiterin nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Mann jedoch nicht mehr einholen. Der Wert der entwendeten Goldketten liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 190 bis 195 Zentimeter groß - dunkler Hautton - schwarze, eng am Kopf anliegende Rastahaare - gepflegtes Erscheinungsbild - beigefarbener Pullover - hellblaue Baggy-Jeans - akzentfreies Deutsch sprechend Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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