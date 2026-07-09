Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Euskirchen-Flamersheim verletzt

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (8. Juli) kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Arloffer Straße in Euskirchen-Flamersheim. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Pützgasse und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah er einen 37-jährigen Radfahrer aus Euskirchen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Radfahrer war zuvor aus Richtung Euskirchen-Schweinheim kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte seine Fahrt in Richtung Euskirchen fortsetzen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer über den Pkw und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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