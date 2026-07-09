Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Bad Münstereifel (ots)

Am Mittwoch (8. Juli) kam es gegen 14.53 Uhr im Kreuzungsbereich Gutenbergweg/Weingartenstraße in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel befuhr den Gutenbergweg aus Richtung Bad Münstereifel-Kirspenich kommend in Fahrtrichtung der Weingartenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem 66-jährigen E-Bike-Fahrer aus Bad Münstereifel, der die Weingartenstraße in Richtung Kreuzweingarten befuhr. Der E-Bike-Fahrer kam zu Fall kam und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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