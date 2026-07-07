Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer stürzt in Kurve

Schleiden (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Schleiden war am Montag (6. Juli) gegen 7.45 Uhr mit seinem Roller auf der Selbacher Straße in Schleiden-Wintzen in Fahrtrichtung Schleiden-Olef unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Kleinkraftrad ins Rutschen und stürzte. Der Roller rutschte anschließend gegen den entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus Brandenburg. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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