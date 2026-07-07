Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Rollerfahrer stürzt in Kurve
Schleiden (ots)
Ein 61-jähriger Mann aus Schleiden war am Montag (6. Juli) gegen 7.45 Uhr mit seinem Roller auf der Selbacher Straße in Schleiden-Wintzen in Fahrtrichtung Schleiden-Olef unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Kleinkraftrad ins Rutschen und stürzte. Der Roller rutschte anschließend gegen den entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus Brandenburg. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell