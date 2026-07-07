Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Ladendetektiv stellt Tatverdächtigen
Euskirchen (ots)
Ein 51-jähriger Mann aus Hellenthal entwendete am Montag (6. Juli) gegen 13.35 Uhr in einem Geschäft an der Spiegelstraße in Euskirchen Parfüm und Schmuck. Ein Ladendetektiv stellte den Tatverdächtigen noch vor Ort und übergab die entwendeten Waren, deren Gesamtwert im unteren dreistelligen Eurobereich lag. Es wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell