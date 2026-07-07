POL-EU: Ladendetektiv stellt Tatverdächtigen

Euskirchen (ots) - Am Bahnhof in Euskirchen kam es am Samstag (4. Juli) um 8.46 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Zeuge über den Polizeinotruf mitgeteilt hatte, dass eine männliche Person dort einen E-Scooter zum Kauf anbiete. Nach Angaben des Zeugen habe der Beschuldigte ihm den E-Scooter zum Kauf angeboten. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung konnte ...

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