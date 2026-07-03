Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Donnerstag (2. Juli) kam es gegen 18.15 Uhr im Bereich des Hermann-Kattwinkel-Platzes in Schleiden-Gemünd zu einem körperlichen Angriff, zu dem die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen hat.

Zwei Männer (30 und 46 Jahre) trafen auf eine Jugendliche.

Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Mehrere Zeugen griffen in das Geschehen ein. Infolgedessen wurde eine Person leicht verletzt, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Jugendliche wurde anschließend dem Jugendamt übergeben.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

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