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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw auf Firmengelände beschädigt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, den 2. Juli, gegen 2 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in Euskirchen-Großbüllesheim in der Heinrich-Barth-Straße zu einem Polizeieinsatz nach einem versuchten Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Ein Zeuge, der sich zum Tatzeitpunkt noch auf dem Gelände befand, bemerkte das Licht einer Taschenlampe, das durch ein Fenster fiel. Als er daraufhin die Außenbeleuchtung einschaltete, entfernte sich eine bislang unbekannte Person in unbekannte Richtung. Bei Tageslicht stellte der Zeuge Beschädigungen an einem hochwertigen Pkw fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass versucht wurde, sich unbefugt Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Bereits gegen 1.37 Uhr hatte eine Sicherheitsfirma auf einem angrenzenden Baustellengelände in der Heinrich-Barth-Straße eine verdächtige Person festgestellt. Diese hielt sich unbefugt auf dem Gelände auf. Dabei wurde eine geöffnete Fahrzeugtür eines Baggers festgestellt, jedoch konnten keine Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt werden. Die beobachtete Person wurde als männlich, kräftig gebaut, dunkel gekleidet und mit einer Kappe beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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