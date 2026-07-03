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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einsatz nach Streitigkeit - Haftbefehl vollstreckt und acht Hunde in Obhut genommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (2. Juli) kam es gegen 19 Uhr im Innenstadtbereich von Euskirchen zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personalien einer in der Wohnung anwesenden 55-jährigen Frau überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein bestehender Haftbefehl vorlag. Die Frau ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Die 55-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Der Haftbefehl konnte vor Ort beglichen werden, sodass sie anschließend entlassen wurde. Während des Einsatzes wurden in der Wohnung insgesamt acht Hunde festgestellt. Darunter fünf Welpen. Die Tiere wurden in einem nicht artgerechten Zustand vorgefunden. Die Mutterhündin wirkte zudem geschwächt und konnte sich nur eingeschränkt bewegen. Aufgrund des festgestellten Zustands der Tiere wurde das Veterinäramt des Kreises Euskirchen informiert. Die Hunde wurden im Anschluss in ein Tierheim verbracht und dort in Obhut genommen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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