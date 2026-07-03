Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Am heutigen Freitag (3. Juli) kam es im Kreuzungsbereich der Landstraße 119 / Landstraße 194 bei Euskirchen um 6.54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-Jähriger aus Euskirchen befuhr die Landstraße 119 mit einem Transporter aus Richtung Euskirchen-Stotzheim kommend und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in Richtung der Landstraße 194 zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen von Euskirchen kommend den Kreuzungsbereich und wollte diesen geradeaus in Fahrtrichtung Bad Münstereifel passieren. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr der 22-jährige Fahrer den Kreuzungsbereich trotz für ihn geltenden Rotlichts. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Pkw der 18-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 22-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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