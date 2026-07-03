Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwenden Kabel aus Solarpark

Mechernich-Kalenberg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (1. Juli), 11 Uhr, bis Donnerstag (2. Juli), 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Solarpark an der Bundesstraße 266 in Mechernich-Kalenberg. Die Täter bogen ein Zaunelement hoch und gelangten so auf das Gelände. Anschließend schnitten sie an mehreren Stellen Kabel ab und entwendeten diese. Die Kabel dienen dazu, den von den Solarmodulen erzeugten Strom in das Stromnetz einzuspeisen. Der Diebstahl fiel am Donnerstagmorgen auf. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

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