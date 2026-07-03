Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Donnerstag (2. Juli) befuhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Schleiden um 16 Uhr die Straße "Am Kreuzberg" in Schleiden-Gemünd in absteigender Richtung.

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Schleiden, war ebenfalls auf der Straße "Am Kreuzberg" in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Bereich einer Kurve bremste der Mann sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um den entgegenkommenden Radfahrer passieren zu lassen.

Der 75-Jährige nahm den stehenden Pkw jedoch zu spät wahr und kollidierte mit dem Fahrzeug. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer zur Seite und verletzte sich.

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