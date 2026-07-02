Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bekleidung und Accessoires entwendet

Dahlem (ots)

Am Mittwoch (1. Juli) entwendeten mehrere Tatverdächtige gegen 13.15 Uhr Bekleidung und Accessoires aus einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Dahlem.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten vier Erwachsene und vier Kinder gemeinsam das Geschäft. Während zwei Männer die Verkäuferin im Kassenbereich durch Fragen ablenkten, hielten sich die beiden Frauen im hinteren Verkaufsraum auf und ließen sich dort verschiedene Kleidungsstücke zeigen.

Die Kinder bewegten sich währenddessen frei durch das Geschäft.

Nachdem die Gruppe das Geschäft verlassen hatte, stellte die Geschäftsinhaberin fest, dass zahlreiche Kleidungsstücke und Accessoires fehlten.

Insgesamt wurden 21 leere Kleiderbügel sowie mehrere abgerissene Preisschilder aufgefunden.

Zudem fehlte unter anderem ein Kinderkleid.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 172 Zentimeter groß, kräftige Statur mit auffallend großem Bauch, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, dunkel gekleidet. - weiblich, etwa 45 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, kräftige Figur, lange dunkelblonde Haare, zu einem Dutt hochgesteckt, bekleidet mit einem langen hellen Rock.

Außerdem sollen sich ein weiterer Mann (etwa 30 Jahre alt, circa 168 Zentimeter groß, schwarze etwas längere Haare), eine etwa 30-jährige Frau sowie vier Kinder - zwei Mädchen im Alter von etwa vier und sieben Jahren, ein etwa fünfjähriger Junge sowie ein weiteres Mädchen - in der Gruppe befunden haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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