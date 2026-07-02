Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Klassenraumcontainer

Blankenheim (ots)

Unbekannte haben in Blankenheim einen Klassenraumcontainer auf dem Gelände einer Schule an der Straße Finkenberg beschädigt. Im Zeitraum zwischen Dienstag (23. Juni), 13 Uhr, und Dienstag (30. Juni), 9 Uhr, hebelten die Unbekannten die Tür des hinter dem Schulgebäude befindlichen Containers auf.

Der Container wird überwiegend als Lagerraum genutzt.

Durch die Gewalteinwirkung wurde die Tür von außen stark verbogen und zerbeult. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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