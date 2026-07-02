PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Klassenraumcontainer

Blankenheim (ots)

Unbekannte haben in Blankenheim einen Klassenraumcontainer auf dem Gelände einer Schule an der Straße Finkenberg beschädigt. Im Zeitraum zwischen Dienstag (23. Juni), 13 Uhr, und Dienstag (30. Juni), 9 Uhr, hebelten die Unbekannten die Tür des hinter dem Schulgebäude befindlichen Containers auf.

Der Container wird überwiegend als Lagerraum genutzt.

Durch die Gewalteinwirkung wurde die Tür von außen stark verbogen und zerbeult. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren