PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erfolgreicher Schlag gegen den illegalen Betäubungsmittelhandel - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

POL-EU: Erfolgreicher Schlag gegen den illegalen Betäubungsmittelhandel - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen
  • Bild-Infos
  • Download

Blankenheim (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete sich der Tatverdacht gegen drei Personen aus der Gemeinde Blankenheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden durch das Amtsgericht Aachen Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt vier Wohnungen erlassen. Diese wurden am gestrigen Dienstag (30. Juni) durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Euskirchen mit Unterstützung mehrerer Drogen- und Banknotenspürhund vollstreckt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem Marihuana, Amphetamin und Kokain sicher. Darüber hinaus wurden Bargeld im unteren fünfstelligen Euro-Bereich sowie zwei hochwertige Pkw als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt. Die Fahrzeuge wurden mit dem Ziel einer möglichen späteren Einziehung beschlagnahmt.

Im Zuge der Maßnahmen wurden drei Beschuldigte - zwei Männer im Alter von 22 und 45 Jahren sowie eine 37-jährige Frau - vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Tatvorwürfen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 11:00

    POL-EU: E-Scooter-Unfall - Polizei sucht Pkw-Fahrerin und Zeugen

    Euskirchen (ots) - Am Dienstag (30. Juni) befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter gegen 17.20 Uhr den Gehweg der Gerberstraße aus Richtung Kommerner Straße in Richtung Europakreisel in Euskirchen, als ein weißes mittelgroßes Fahrzeug zügig von rechts aus der Ausfahrt Gerberstr. heraus fuhr. Der E-Scooter-Fahrer konnte weder bremsen noch ausweichen und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:00

    POL-EU: Flucht vor Polizeikontrolle endet im Straßengraben

    Kall/Euskirchen (ots) - Während einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am 30. Juni um 12.14 Uhr auf der Berger Straße in Euskirchen ein Pkw-Fahrer auf, der den Beamten bereits bekannt war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf Anhaltezeichen und Zurufe reagierte der Fahrer nicht, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch den ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:00

    POL-EU: Sachbeschädigung im Krankenhaus - Mann in Gewahrsam genommen

    Euskirchen (ots) - Am Dienstag (30. Juni) kam es gegen 15.30 Uhr in einem Krankenhaus in der Euskirchener Gottfried-Disse-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein 33-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt, der sich dort aufgrund einer Verletzung in Behandlung befand, schlug unvermittelt die Tür eines Behandlungsraums zu und beschädigte anschließend durch einen Schlag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren