Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erfolgreicher Schlag gegen den illegalen Betäubungsmittelhandel - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

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Blankenheim (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete sich der Tatverdacht gegen drei Personen aus der Gemeinde Blankenheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden durch das Amtsgericht Aachen Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt vier Wohnungen erlassen. Diese wurden am gestrigen Dienstag (30. Juni) durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Euskirchen mit Unterstützung mehrerer Drogen- und Banknotenspürhund vollstreckt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem Marihuana, Amphetamin und Kokain sicher. Darüber hinaus wurden Bargeld im unteren fünfstelligen Euro-Bereich sowie zwei hochwertige Pkw als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt. Die Fahrzeuge wurden mit dem Ziel einer möglichen späteren Einziehung beschlagnahmt.

Im Zuge der Maßnahmen wurden drei Beschuldigte - zwei Männer im Alter von 22 und 45 Jahren sowie eine 37-jährige Frau - vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Tatvorwürfen dauern an.

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