Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Unfall - Polizei sucht Pkw-Fahrerin und Zeugen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (30. Juni) befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter gegen 17.20 Uhr den Gehweg der Gerberstraße aus Richtung Kommerner Straße in Richtung Europakreisel in Euskirchen, als ein weißes mittelgroßes Fahrzeug zügig von rechts aus der Ausfahrt Gerberstr. heraus fuhr. Der E-Scooter-Fahrer konnte weder bremsen noch ausweichen und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer stieß gegen die Motorhaube des Fahrzeuges, kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Beide Fahrzeugführer sprachen kurz miteinander und setzten danach jeweils ihre Fahrt fort, nachdem der Jugendliche seine telefonische Erreichbarkeit angegeben hatte.

Die Pkw-Fahrerin war 45 bis 70 Jahre alt. Im Fahrzeug befanden sich zahlreiche Pakete und Klebezettel.

Die Polizei Euskirchen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sowie die beteiligte Pkw-Fahrerin, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell