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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung im Krankenhaus - Mann in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (30. Juni) kam es gegen 15.30 Uhr in einem Krankenhaus in der Euskirchener Gottfried-Disse-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein 33-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt, der sich dort aufgrund einer Verletzung in Behandlung befand, schlug unvermittelt die Tür eines Behandlungsraums zu und beschädigte anschließend durch einen Schlag einen Spiegel. Im weiteren Verlauf gab der Mann an, optische Halluzinationen zu haben und Personen zu sehen, die sich nicht vor Ort befanden. Zudem gab er an, zuletzt vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 33-Jährige dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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