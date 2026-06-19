Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferleitungen aus Solarpark entwendet

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni, meldete ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma der Polizei einen Diebstahl in einem Solarpark an der Euskirchener Straße in Euskirchen-Wüschheim.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände, indem sie den Zaun beschädigten. Anschließend entwendeten sie die an den Solarmodulen angebrachten Kupferleitungen.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Eurobereich geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Nacht von Donnerstag, 12. Juni, auf Freitag, 13. Juni. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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