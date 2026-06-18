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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einsatz nach unbefugtem Betreten eines Grundstücks

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 17. Juni, gegen 22.35 Uhr, wurde die Polizei über einen Vorfall in einem Wohngebiet in der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen informiert, bei dem eine 52-Jährige einen Mann auf ihrem befriedeten Grundstück feststellte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 45-jährige Mann unberechtigt auf dem Grundstück der Geschädigten auf. Diese bemerkte den Mann, als sie sich in ihrem Wohnhaus aufhielt und aus einem Fenster blickte.

Beim unerwarteten Anblick erschrak sie und rief lautstark um Hilfe.

Auf die Hilferufe aufmerksam geworden, wurde ein 20-jähriger Zeuge auf die Situation aufmerksam.

Dieser konnte beobachten, wie sich der Mann in der Folge fluchtartig vom Grundstück entfernte.

Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei.

Im weiteren Verlauf konnte er den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Im Rahmen der polizeilichen Befragung räumte der Mann ein, das Grundstück betreten zu haben. Er gab an, aufgrund seiner aktuellen Obdachlosigkeit nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht zu haben. Dabei habe er eine Gartenlaube auf dem Grundstück wahrgenommen und angenommen, dort übernachten zu können.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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