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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Kinder melden sich bei Werkstattinhaber

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (16. Juni) stellte der Inhaber einer Autowerkstatt in der Kolpingstraße in Euskirchen mehrere Beschädigungen an einem abgestellten Fahrzeug fest. Unter anderem waren die Kennzeichenhalterungen und der Tankdeckel abgerissen sowie die Rückleuchten beschädigt worden.

Darüber hinaus wurde aus einem weiteren Fahrzeug eine Brille entwendet.

Zum Zeitpunkt der Feststellung konnten keine Hinweise auf die Verursacher erlangt werden.

Am darauffolgenden Tag meldeten sich zwei zehnjährige Kinder bei dem Werkstattinhaber und gaben an, für die Beschädigungen verantwortlich zu sein.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung wurde bekannt, dass außerdem ein neunjähriges sowie ein weiteres zehnjähriges Kind an den Handlungen beteiligt gewesen sein sollen. Der Werkstattinhaber informierte die Polizei.

Die Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls auf.

Die Erziehungsberechtigten der beteiligten Kinder wurden über den Vorfall informiert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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