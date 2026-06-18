Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Badeunfall: Lebloser Mann im Zülpicher See aufgefunden

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (17. Juni) wurde der Polizei gegen 21 Uhr ein vermisster 85-jähriger Mann aus Euskirchen gemeldet.

Im Bereich des Zülpicher Sees wurden persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke des Mannes aufgefunden, woraufhin umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden.

An der Suche waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der DLRG beteiligt.

Zur Unterstützung kamen unter anderem Tauchergruppen, ein Rettungshubschrauber, technische Geräte und Rettungshunde des DRK zum Einsatz.

Gegen 22 Uhr konnte die vermisste Person im Zülpicher See durch Rettungskräfte aufgefunden werden.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

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