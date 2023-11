Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sessionseröffnung Euskirchener Karneval

Euskirchen, Alter Markt (ots)

Am Samstag trafen sich ca. 400 Euskirchener Jecken auf dem Alter Markt und feierten mit Musik und Guter Laune die diesjährige Sessionseröffnung. Veranstalter war der Festausschuss Euskirchener Karneval e.V., der es sich nicht nehmen ließ, für dieses Event die Funky Marys einzuladen, die bei den Gästen bei typischen Novemberwetter ein "Hätzblootjeföhl" hervorriefen, so dass diese "Heute erst morgen ins Bett gehen wollten". Speisen und Getränke gab es in den umliegenden Restaurants und Kneipen, so dass auch für das leibliche Wohl gesorgt war. So kann die Session 2023 starten!

