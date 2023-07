POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-jährigen Mann

Weilerswist-Schneppenheim (ots) - Am Mittwoch kam es um 18.05 Uhr auf der Landstraße 182 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Mann (60) aus Euskirchen befuhr mit seinem Pkw die L182 aus Richtung Straßfeld in Richtung Großbüllesheim. Ein Lkw-Fahrer befuhr die L182 aus Richtung Großbüllesheim in Fahrtrichtung Straßfeld. Aufgrund von Trunkenheit geriet der Pkw-Fahrer von der eigenen Spur in die Mitte der ...

mehr