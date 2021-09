Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heinrich Melder weiterhin vermisst - Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Quads und Reiterstaffel

Euskirchen-Niederkastenholz (ots)

Die Polizei Euskirchen sucht seit Sonntagabend (21 Uhr) nach Fertigung einer Vermisstenanzeige nach dem vermissten 86-jähriegn Heinrich Melder.

Hinweise ergaben, dass der Gesuchte täglich mehrere Kilometer im Hardtwald sowie rund um seinen Wohnort in Euskirchen-Niederkastenholz bis zur Steinbachtalsperre spazieren geht.

Am Montag (27.9.) wurde erneut ein wie bereits in der Nacht ein Polizeihubschrauber sowie geländegängige Quads, die Reiterstaffel und Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes angefordert. Personell wurde die Polizei Euskirchen durch Kolleginnen und Kollegen einer Einsatzhundertschaft aus Bonn verstärkt.

Alle Kräfte wurden auf den Bereich Hardtwald in Euskirchen-Stotzheim sowie das Umkreisgebiet des Wohnortes bis zur Steinbachtalsperre zur Absuche aufgeteilt.

Die Suchmaßnahmen wurden am Montagabend um 18 Uhr ohne Erfolg beendet.

Der Vermisste konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Personenbeschreibung:

- ca. 170 bis 175 cm groß - schlanke Statur - grauer Haarkranz - trägt immer eine Schiebermütze - vermutlich bekleidet mit T-Shirt und Jogginghose

Die Polizei Euskirchen bittet weiterhin um Mithilfe: Wer hat Heinrich Melder ab Sonntagmorgen (26.9.) gesehen? Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

