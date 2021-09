Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto: Wo ist Heinrich Melder? Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche eines Vermissten

Euskirchen-Niederkastenholz (ots)

Die Polizei Euskirchen sucht seit dem gestrigen Sonntagabend (21 Uhr) nach Heinrich Melder aus Euskirchen-Niederkastenholz.

Der 86-jährige Senior ist nach derzeitigem Erkenntnisstand gut zu Fuß und gehe laut Angaben von Angehörigen täglich mehrere Kilometer. Die meiste Zeit gehe er durch den Hardtwald in Richtung Kreuzweingarten.

Personenbeschreibung:

- ca. 170 bis 175 cm groß - schlanke Statur - grauer Haarkranz - trägt immer eine Schiebermütze - vermutlich bekleidet mit T-Shirt und Jogginghose

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Bereits in den späten Abendstunden wurde nach dem Senior mit Rettungshunden und einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera der Bereich an der Steinbachtalsperre abgesucht.

Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Montag fortgesetzt.

Die Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe: Wer hat Heinrich Melder gesehen? Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

