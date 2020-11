Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei sucht nach 50-jährigem Mann

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Seit Mittwoch, dem 11.11.2020, wird der 50-jährige Sebastian S. aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel vermisst.

Herr S. ist als Folge eines medizinischen Eingriffes auf Medikamente angewiesen, die er jedoch nicht mitführt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich mittlerweile bereits in hilfloser Lage befindet, beziehungsweise zeitnah in diese geraten dürfte.

Herr S. ist ungefähr 172cm groß und hat grau-schwarz meliertes Haar.

Zur Bekleidung können leider keine Angaben gemacht werden.

Foto des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bad-muenstereifel-vermisste-person

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder telefonisch an die Polizei in Euskirchen unter 02251 799-0.

