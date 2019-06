Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagvormittag um 10.45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden innerhalb einer Gruppe von weiteren zwölf Motorradfahrern die Kreisstraße 50 in Fahrtrichtung Mahlberg. Zwischen den Orten Soller und Reckerscheid geriet der Kradfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve auf den rechtsseitigen Grünstreifen und stürzte im weiteren Verlauf in den Straßengraben. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Euskirchen eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

