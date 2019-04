Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in HIT-Markt

53879 Euskirchen (ots)

Samstagnacht versuchten unbekannte Täter in die HIT-Markt Filiale an der Rotzheimer Straße einzubrechen. Sie verschafften sich über ein Baugerüst Zugang zum Dach des Gebäudes. Dort beschädigten sie die Abdeckmaterialien, gelangten aber nicht in das Geschäft. Durch die Öffnung geriet eine größere Menge Wasser in den darunterliegenden Bereich und richtete einen großen Sachschaden an. Der Gesamtschaden liegt im höheren vierstelligen Euro-Bereich.

