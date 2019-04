Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

53945 Blankenheim-Ahrdorf (ots)

Am Montagnachmittag (17.05 Uhr) war ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Fürstenau auf der kurvenreichen Landstraße 167 von Hoffeld kommend in Richtung Ahrdorf unterwegs. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Kradfahrer mit seinem Motorrad zu Boden und rutschte unter der Leitplanke durch. Er stürzte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Dauer der Unfallaufnahme war das Teilstück der Landstraße für rund eine Stunde gesperrt.

