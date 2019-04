Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugin findet gestohlenen Roller

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

In der Nacht zu Freitag (26.4.) entwendete ein Unbekannter einen Roller (siehe Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4255286). Dem Besitzer fiel der Diebstahl gegen 5 Uhr am Freitagmorgen auf.

Gegen 7 Uhr am gleichen Freitag sah eine Frau (49) aus dem Stadtgebiet Euskirchen einen abgestellten Roller mit Unfallschäden in der Carl-Benz-Straße in Roitzheim, rund 800 Meter entfernt vom Besitzer.

Die Frau hatte sich nicht direkt bei der Polizei gemeldet, weil sie dachte, dass der unfallbeschädigte Roller dort nur vorübergehend nach einem Unfall abgestellt worden war. Als der Roller am Samstagmorgen (27.5.) immer noch dort stand, rief sie dann die Polizei an.

Neben erheblichen Schäden am Roller waren auch Algenreste vorhanden. Die ermittelnden Polizeibeamten fanden weitere Rollerteile im Bereich eines Rad-/Gehweges und im Bereich der in der Nähe fließenden Erft.

Es deutet nach der ersten Spurenauswertung vieles darauf hin, dass der Dieb unter der Erftbrücke an der Roitzheimer Straße gestürzt/verunfallt und in die Erft gefallen ist. Es gelang, den Roller noch aus dem Bach herauszubekommen. Nach weiteren 100 Metern wurde der Roller am Auffindeort in der Carl-Benz-Straße stehengelassen.

