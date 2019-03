Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drogendealer überführt

53879 Euskirchen (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Kapuzinern" fanden am Mittwoch nach vorangegangenen Ermittlungen die Drogenfahnder der Polizei Euskirchen mehrere Aufzuchtstationen für Marihuana. Zudem konnten insgesamt 28 Pflanzen aufgefunden und sichergestellt werden.

Tatverdächtig ist ein 38 Jahre alter Mann aus Euskirchen, mit türkischer Staatsangehörigkeit, der bereits polizeibekannt ist. Gegen den Beschuldigten liegen Verurteilungen wegen unter anderem unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor.

Ein nun weiteres Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, hier dem illegalen Handel sowie Herstellung von Marihuana, wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell